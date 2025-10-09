過去２大会はいずれもラウンド16でアフリカ勢に敗れた。2019年はマリにPK負け、21年はコロナ禍で大会中止、23年はナイジェリアに０−２の完敗。だが、今回は“鬼門”を突破した。チリで開催されているU-20ワールドカップ。８強進出を懸けてアルゼンチンは、ナイジェリアと相まみえた。２年前に苦杯をなめた相手。開始２分にアレホ・サルコのゴールでさっそく先制すると、23分にマヘル・カリゾのFK弾でリードを広げる。