台風22号が最接近している東京・伊豆諸島南部の八丈町に、大雨の特別警報が発表されました。気象庁は最大級の警戒を呼びかけています。気象庁は9日午前6時20分、八丈町に大雨特別警報を発表しました。八丈町では線状降水帯が発生しています。「大雨特別警報」は、警報をはるかに超える大雨で重大な災害が起こる恐れが著しく高まっている場合に気象庁から発表されます。最大級の警戒を呼びかけるもので、数十年に一度のこれまでに経