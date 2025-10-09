「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。8日のテーマは、「順位に変動は？都道府県魅力度ランキング」です。■そもそも「都道府県の魅力度ランキング」って？森圭介キャスター（埼玉県出身）「『都道府県の魅力度ランキング』。どんなランキングなのか、あらためて説明します。『都道府県の魅力度ランキング』は、東京の調査会社が調べているもので、今年で17回目」森キャス