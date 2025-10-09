最大瞬間風速70メートルが予想されている台風22号は、9日午前6時現在、伊豆諸島に最も接近しているものとみられています。八丈島から中継でフジテレビ社会部・林ひなの記者がお伝えします。日付が変わってから風が大きな音を立てて吹き始めていて、窓に雨風が強くたたき付けています。ホテルの中にいても、ゴーゴーという雨風の音が断続的に聞こえ、人の声がかき消されてしまうほど大きな音を立てています。また町役場によると、現