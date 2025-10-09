アメリカで予算の失効に伴う政府機関の一部閉鎖が続く中、労働組合は8日に会見を開き、1日も早い再開を求めました。連邦労働組合の代表ら：きょう中に再開しろ！きょう中に再開しろ！きょう中に再開しろ！連邦労働組合の代表らは会見で、「給料が支払われないのは本当に残酷だ」「閉鎖を理由に大量解雇する権限は政権にない」などと怒りの声を上げ、直ちに政府機関の再開を求めました。会見では、約62万人の政府職員が自宅待機など