◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＭ・マンシー内野手が８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけている地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦の試合前会見に出席した。フィリーズの主砲・ハーパーがドジャースタジアムについて「かつては投手有利の球場であったが、今ではボールがこれまで以上によく飛ぶように