◆米大リーグ地区シリーズ第４戦タイガース―マリナーズ（８日・米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）１勝２敗で後がなくなったタイガースが８日（日本時間９日）、マリナーズとの地区シリーズ第４戦で３点差をはね返して６回まで７―３とリードしている。第３戦で下位打線の活躍で王手をかけたマリナーズは２回、１アウト後ネーラーの右翼への二塁打でつかんだチャンスに７番のカンゾーンが右前先制タイムリー。４回