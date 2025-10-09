歌手でタレントのあのが８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。飲み会で遭遇したベテランタレントの衝撃の言葉を暴露する一幕があった。この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女」。とにかく大人数での飲み会が苦手と明かした、あのは「この人と２人でご飯行こうって言った時に、なんかついてくる人っていますよね」と話し出すと、「この間とかは（メイプル超合金の）安藤なつさんが『