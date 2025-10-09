女優の浅香唯（55）が9日までに更新されたYouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」にゲスト出演。好きな仕事について言及する場面があった。この日は、同じアイドル出身でプロ雀士という共通点がある元乃木坂46の中田花奈とキャンプをしながら語り合うという企画が配信された。中田が「どの仕事が1番好きですか？」と質問。浅香は「好きの度合いが違うから意外と難しいけど…」とした上で「ラジオとかで喋るのが大好き」