広島・新井貴浩監督（４８）が８日、マツダスタジアムを訪れ、松田元オーナー（７４）にシーズン終了の報告を行った。その後、報道陣の取材にも対応し、４日の最終戦後のスピーチに言及。「優勝を目標にやっていくのは当然」と強調し、就任４年目での巻き返しを誓った。そのためにエースと４番といったチームの核になる選手の育成に力を注いでいく。悔しさという火を心の中にともしながら新井監督はすでに２０２６年を見据えて