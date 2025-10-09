広島・新井貴浩監督が８日、マツダスタジアムを訪れ、松田元オーナーにシーズン終了の報告をした。監督就任３年目の今季は５９勝７９敗５分け。球団では１５年ぶりとなる借金２０で、２年連続Ｂクラスの５位に沈んだ。以下、主な一問一答。◇◇−松田オーナーから続投要請はあったのか。「『任せているからな』と。よく期待していただいていますので、その期待に応えないといけない、応えたいという気持ちです」−