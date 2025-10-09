ヤマダホールディングスは10月11日13〜16時に、「サイバーセキュリティ＆詐欺被害防止イベント」を「ヤマダデンキ Tecc. Land 四日市店」（三重県四日市市）にて開催する。参加費は無料。●トレンドマイクロも協力同イベントは、三重県警察の犯罪被害の防止に向けた取り組みに賛同し、三重県警察およびトレンドマイクロの協力で開催される。会場ではクイズラリー（参加プレゼントあり）、記念撮影および撮影した写真での缶バ