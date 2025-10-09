◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦カブスーブルワーズ（2025年10月8日シカゴ）カブスは8日（日本時間9日）、ブルワーズとの地区シリーズ第3戦の臨んだ。ここまで0勝2敗で、リーグ優勝決定シリーズ進出には負けられない一戦。初回に思わぬ形で失点した。初回1死一、二塁のピンチで、コントレラスの打球は一塁と捕手の間に打ち上げるフライとなった。しかしデーゲームで内野に太陽の日差しが差し込んでおり、一塁手のブッシュ