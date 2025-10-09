天皇陛下の祖母にあたる香淳皇后の生涯を記録した、約3800ページに及ぶ「香淳皇后実録」が公開されました。「香淳皇后実録」は14歳で昭和天皇との結婚の予定が決まり、昭和天皇のきさきとなって2000年に亡くなるまでの香淳皇后の97年の生涯をまとめたものです。戦時中には負傷した兵士らを見舞って義眼や義足などを贈り、80年前の終戦の日には、ラジオで終戦を告げる玉音放送を最後まで静かに聞いたことなどが記載されています。ま