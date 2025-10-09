破局説が囁かれたカイリー・ジェンナーとティモシー・シャラメが、2か月振りにツーショットをキャッチされた。【写真】映り込んだカイリーPageSixによると、現地時間10月6日にニューヨーク映画祭で行われたティモシー主演の最新作『Marty Supreme（原題）』のプレミアイベントに、カイリーが駆け付けていたようだ。映画祭が公式X（旧ツイッター）にて公開した、ティモシーの舞台裏ショットに、目立たないように参加するカイリ