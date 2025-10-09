桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第1話が8日に放送。“ハチ”こと結以（桜田）と“リンダ”こと大介（佐野）とのコンビに反響が集まっている。【写真】『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』第1話より本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。