元女優・堀北真希さんの妹でモデルのＮＡＮＡＭＩが撮影ショットを公開した。９日までにインスタグラムで「今回もＨＯＭＥｖｉｓｕａｌのモデルをさせてもらったよ私の原点にもなった大切なお店にこうして携われて私は幸せっ」とつづり、上下デニムを着用したのラフなコーディネート姿をアップ。「この衣装、私もプライベートで購入したｄｅｎｉｍセットアップきゃわきゃわじゃない！？！？！？レディースもメンズも着