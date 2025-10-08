本田技研工業株式会社は、2025年9月に発売した新型スペシャリティスポーツ「PRELUDE（プレリュード）」の累計受注台数が、発売から約1カ月で約2,400台に達したと発表した。 これは月間販売計画の約8倍にあたる好調な立ち上がりで、一部販売店では受注停止となる状況に。ホンダはこの需要に応えるべく、増産を含む対応を検討している。主な購入層は50～60代で、デザイン性と走行性能、日常での実用性が高く評価