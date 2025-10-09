気象台は、午前6時20分に、大雨特別警報（土砂災害）を八丈町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨特別警報】東京都・八丈町に発表ただちに命を守るため最善の行動を＜警戒レベル5相当＞ 9日06:20時点【特別警報（大雨、暴風、波浪）】伊豆諸島南部、新島に特別警報を発表しています。土砂災害や河川の増水、暴風、高波に最大級の警戒をしてください。すでに災害が発生していてもおかしくない、命に危険が迫っている状況