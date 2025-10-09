朝ドラ「ばけばけ」での変貌ぶりが、大きな話題を呼んでいる池脇千鶴（43）。ふっくらした顔や、娘を抱きしめる手などからは、確かに43歳になった年齢が感じられる。筆者は20代の頃にインタビューをしたことがあるが、当時から感じたのは、こだわりを持って出演作を選んでいるということだった。【写真】「すっかりお母さん」驚愕の声が集まった池脇千鶴の近影華々しいデビューを飾っていた池脇千鶴彼女のデビューは1997年。『