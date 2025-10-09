気象庁は伊豆諸島の八丈町に大雨特別警報を発表しました。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、ただちに命を守る行動をとるように呼びかけています。大雨特別警報が発表されたのは伊豆諸島南部の八丈町です。気象庁によりますと八丈町ではこれまでに経験したことのないような大雨となっていて、災害がすでに発生している可能性が極めて高いということです。八丈町では9日夜、暴風と波浪の特別警報も発表されていま