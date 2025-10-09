貯金、節約、保険、投資など、「お金のこと、周りの人より苦手かも……」。そう思ったこと、ありませんか？この連載では、年間100世帯以上の相談にのっている発達障害専門のFPで自身もADHD当事者である『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』の著者・岩切健一郎氏が、お金について解説します。発達障害の人も、そうじゃない人にも役立つヒントが満載です。※現在、正式な診断名は「発達障害」から「神経発達症」