2冠王のシュワバーも結果を残せていない(C)Getty Imagesまさかの大ブレーキに球団OBもフラストレーションを隠せない。現地時間10月6日、フィリーズは、本拠地シチズンズバンクパークで大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希らが所属するドジャースとの地区シリーズ第2戦に臨み、3-4と惜敗。ディフェンディングチャンピオン相手に苦戦を強いられ、0勝2敗でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけられた。【動画】「流れを手放した」