10月６日から千葉県内で合宿をスタートさせ、10日のパラグアイ戦に備えている日本代表。８日からは室内調整の久保建英（レアル・ソシエダ）を除く25人で本格的な戦術練習に入ったが、やはり重要なのは、いかにゴールを奪うかだ。ご存じの通り、９月のアメリカ遠征ではメキシコ（０−０）、アメリカ（０−２）を相手に無得点。2026年北中米ワールドカップのアジア最終予選で通算30得点を挙げた日本にとって、ショッキングな結果