日本サッカー協会（JFA）は8日、キリンチャレンジカップ2025で10月10日（金）にパラグアイ、10月14日（火）にブラジルと対戦するSAMURAI BLUE（日本代表）の背番号を発表した。キャプテンの遠藤航が怪我のため不参加となり、26名での活動となった10月シリーズ。背番号は以下のように決まった。1．鈴木彩艶2．橋岡大樹3．谷口彰悟4．渡辺剛5．長友佑都6．藤田譲瑠チマ7．相馬勇紀8．南野拓実9．町野修斗10．堂安律11．前田大然12．