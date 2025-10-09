女優の井上和香（45）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。交友関係の広い友人から誘われた食事会で腹が立ったことを振り返った。この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。とにかく人付き合いから逃げたい女たちが処世術についてトークした。「大人数での飲み会」について話題となり、井上は「複数は苦手です」と大人数での飲み会には抵抗があるとした。ある時に「交友関係が