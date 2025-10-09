北海道・上ノ国町で2025年10月8日、住人の男性が自宅敷地内でコンポストを壊すクマを目撃しました。警察が警戒を続けています。上ノ国町上ノ国の自宅敷地内で8日午後6時15分ごろ、住人の男性が、生ごみを入れるコンポストを壊しているクマを自宅の2階から目撃しました。しばらくしてクマは山の方に立ち去り、警察官も現場に駆け付けましたが、クマの発見には至りませんでした。警察によりますと、クマは1頭で、大きさはわかってい