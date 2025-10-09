盛り上がりを見せている「長崎くんち」も 9日が最終日です。 スケジュールを確認します。 9日「後日(あとび)」は、お旅所と諏訪神社で演し物が行われます。 お旅所は、午前7時に「榎津町」から始まります。 その後は「新橋町」「諏訪町」「西古川町」「賑町」「新大工町」と続きます。 お旅所での奉納が終わると順次、諏訪神社に移動し、奉納を行います。 また 午後1時からは、「お上り