新しいことにチャレンジするのが科学者の醍醐（だいご）味――。極小の穴が無数に開き、様々な気体を取り込める全く新しい材料「金属有機構造体」（ＭＯＦ（モフ））を開発した京都大特別教授の北川進さん（７４）が８日、ノーベル化学賞を受賞することが決まった。京大（京都市左京区）で開かれた記者会見では、研究の楽しさを生き生きとした表情で語り、「周囲の環境に恵まれた」と家族や研究仲間に感謝した。北川さんは午後