天皇陛下の祖母香淳皇后の生涯を記録した「香淳皇后実録」の内容が9日公表されました。明治・大正・昭和・平成と4つの時代を生き昭和天皇と共に激動の人生を歩んだ香淳皇后の戦時中の知られざる姿も描かれています。「香淳皇后実録」は宮内庁が香淳皇后の日々の活動などを17年かけてまとめたおよそ4000ページにわたる公式記録です。■知られざる戦時下の姿 疎開学童にビスケット41万袋を…1945（昭和20）年8月15日の終戦の日、正午