10月8日、大井競馬場で行われたダート三冠競走最終戦・ジャパンダートクラシック（交流G1・ダ2000m）は、戸崎圭太騎乗の3番人気、ナルカミが鮮やかな逃げ切りを決めて、ナチュラルライズの三冠を阻止した。史上初のダート三冠がかかったナチュラルライズは2着までだった。ジャパンダートクラシック、レース後ジョッキーコメント1着ナルカミ戸崎圭太騎手「スタート出たら、自ずと行けると思っていたので、その作戦をとりました