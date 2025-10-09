東京シティ競馬（TCK）は10月8日（水）、全国の地方競馬およびJRAのトップクラス3歳馬が集う“三冠最終戦”「ジャパンダートクラシック（Jpn1）」を実施。当日は俳優の磯村勇斗がゲストキャラクターとして来場し、表彰式プレゼンターを務めたほか、レース前には特設ステージでトークショーも行われ、多くのファンで賑わう大井競馬場をさらに熱気で包んだ。トークショーでは、シックな黒のダブルジャケットに身を包んだ磯村が登