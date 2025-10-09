2024年のチャレンジカップ（G3）などに優勝したラヴェル（牝5・栗東・矢作芳人）が、10月8日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道勇払郡安平町のノーザンファームで繁殖牝馬となる予定。【チャレンジC】ラヴェルが重賞2勝目…混戦を断ち切るクラシック戦線で活躍ラヴェルは2020年2月14日生まれ、父キタサンブラック、母サンブルエミューズという血統。2022年のアルテミスステークス（G3）で重賞初制覇を飾り、昨年のチャレ