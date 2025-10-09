突然ですが、「BTC」が何の略か知っていますか？価格上昇が止まらないアレ…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Bitcoin」でした！2009年に登場した暗号資産（仮想通貨）の一つで、世界で初めてブロックチェーン技術を採用したデジタル通貨として有名です。発明者は「サトシ・ナカモト」という匿名の人物。発行上限は2100万BTCで、無限に発行されるわけではないという特徴をもっています。次回の難解略語もお楽しみに！