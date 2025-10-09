自衛隊員の子どもである教え子に「あなたの父親は人殺しを仕事にしている」と言った教師がいる――そんな話がかつてはよく取り上げられたものだが、災害現場での活動や海外での平和維持活動の実績から、多くの国民にとって自衛隊のイメージは昔とは比べ物にならないくらい良くなった。が、きっかけがあればネガティブな伝え方をしようとするメディアがあるのも事実。東京新聞が9月に大々的に取り上げた「子ども版 防衛白書」