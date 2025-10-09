「Beauty Japan」は、〈外見・表面の美しさだけでなく、女性のキャリアなど内面からの美しさを重視〉するコンテストとして、2019年に創設された。その決勝にあたる日本大会に、34歳の漢方薬剤師が挑む。健康に生きることの大切さなど、自らが経験し、感じてきた思いを多くの人に伝えたいという。【写真】薬剤師の姿から一転？コンテストに挑むドレッシーな白井さんほか「薬学部に進んで未来を切り開こう」「私の土台には『健康