侍ジャパン井端弘和監督が8日、11月15日から開催される『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国』に向けて、代表メンバーを発表。井端監督が今大会で採用される「海外ルール」について言及しました。日韓強化試合では例年から大きく変わったルールとして米メジャーリーグではすでに採用されている「拡大ベース」、「ピッチクロック」、「ピッチコム」が新たに採用されます。メジャーではすでに採用されたホームベースを除く1