「アイルランドＴ・Ｇ２」（１２日、東京）充実一途のカナテープが重賞連勝を狙う。美浦Ｗを８日、単走で追われ、馬なりで６Ｆ８３秒４−３６秒８−１１秒８を計時。３Ｆ過ぎから徐々にスピードに乗ると、軽快なフットワークで駆け抜けた。堀師は「直前は単走で微調整程度。体を維持しつつ、順調に攻めることができた」と感触を伝えた。これまでは弱いところがあったため、なかなか勝ち切れないでいたが、ここにきて体質面が