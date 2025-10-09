「アイルランドＴ・Ｇ２」（１２日、東京）重賞連勝を狙うセキトバイーストは８日、栗東ＣＷで最終追い。久々を感じさせない軽快な身のこなしでウッドチップを蹴り上げ、抜かりのない仕上げで秋初戦に臨む。関屋記念をレコード勝ちしたカナテープも美浦Ｗで力強い走りを披露。前走で待望のオープン入りを果たしたラヴァンダは栗東坂路を力強い走りで駆け上がった。澄み渡る秋晴れの下で、さっそうと風を切った。重賞連勝を狙