運転手不足などの対策につなげようと、人工知能（AI）を搭載した自動運転バスの実証実験を進める熊本市が1日から、第2弾の実証運行を始めた。今回はJR南熊本駅前を出発し、市中心部の「本荘中通り」と「花畑広場前」の停留所を巡る約5キロのルート。路線バスの専用レーンもある生活路線を走行し、無料で乗車できる。第1弾は3月から50日間、熊本城周辺の約5キロのルートで実施した。実験を通して得られたデータや利用者アンケー