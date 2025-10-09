九州最大級のよさこいイベント「第27回YOSAKOIさせぼ祭り」（実行委員会主催）が、17日に開幕する。長崎県佐世保市宮地町の佐世保中央公園をメイン会場に、市内12カ所のステージで129チームが演舞を披露する。19日まで。県内を中心に、北海道や鹿児島からも参加。初日は昨年まで前夜祭としてメイン会場で開催してきたが、今年は初めてテーマパークの「ハウステンボス」で午後5時から開く。噴水ショーなどが行われているエリア