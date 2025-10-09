熊本市の自動運転バス実証実験の運行第2弾が始まるのに先立つ9月26日、関係者や報道機関向けの試乗会があり、参加者は自動運転走行の特徴をチェックした。ルートは事前にプログラムで設定され、車体約30カ所のレーダーやセンサーなどで周囲を監視しながら走る。運転席には乗務員がいて、緊急時は対処する。バスは南熊本駅前を出発し、大通りに入って設定された最高時速35キロまでスムーズに加速した。1人のドライバーとし