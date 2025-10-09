長崎県松浦市は「未来共創プロジェクト」と銘打ち、外部の人材を積極的に活用する事業を開始した。本年度中に19人を受け入れる予定。今月1日には新たな地域おこし協力隊員として5人が着任。委託型の2人を除く3人に友田吉泰市長から辞令が手渡された。任期はいずれも来年3月末まで。事業は人のつながりを生かして地域の活力を強化するとともに、移住・定住を促進するのが目的。辞令を手渡された3人のうち、熊本市出身の栗山幸