長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所（前畑弾薬庫）の日本への返還について、防衛省と市は6、7日、移転、集約先となる米海軍針尾島弾薬集積所のある2地区で住民説明会を開いた。安全面を不安視する声に対し、「日米の安全基準を満たす形で整備を進める」と理解を求めた。説明会は6日夜に江上地区、7日夜に針尾地区で実施。来年度から環境影響評価（アセスメント）の手続きに入ることや、工事の完了までに二十数年かかるこ