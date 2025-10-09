整備方針が未定の九州新幹線西九州ルート（新鳥栖−武雄温泉）間を巡り、国交省の水嶋智事務次官と山口祥義知事が8日、佐賀市内で面会した。両氏によると、県が懸念する財政負担に関して「今後も議論の必要がある」との認識で一致したという。8日の面会は非公開。水嶋氏は終了後、記者団の取材に対し「佐賀の新幹線整備に関し、最大のネックが佐賀県の負担分であれば、課題としてしっかり議論する必要がある」との認識を強調。