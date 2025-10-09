江戸期最大のキリシタン農民一揆、島原の乱（1637〜38年）の舞台となった世界文化遺産「原城跡」（国史跡、長崎県南島原市南有馬町）で、市が多目的広場の整備を始めた。史跡内に進入した大型バスが乗客を送迎後、車両を転回させる空間を確保するのが狙い。既存の駐車場（大手口）は史跡外にあるため、観光客らは本丸まで1キロ足らずの坂道を歩かねばならず、改善を求める声が上がっていた。市は来春の利用開始を目指す。市教