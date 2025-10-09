佐賀県主催の戦没者追悼式が8日、佐賀市文化会館であり、遺族や中高生ら計約1350人が参列した。県は追悼式を戦後30年の節目から20年おきに開いてきたが、遺族の高齢化を背景に2035年の開催予定を10年前倒しした。今回のテーマは「次世代への継承」で、戦争のない社会を願う遺族のメッセージを中高生たちが受け止め、平和への決意を新たにした。参列者は戦後30年の1975年は約2500人だったが、95年は約1800人、2015年は約1500人