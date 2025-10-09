佐賀県は8日、直近1週間（9月29日〜10月5日）に県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は63人（前週比4人増）だったと発表した。1機関当たりの報告数は5・2人。流行発生警報は継続している。同期間に県内24の定点医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者数は137人（同31人減）、百日咳は11人（同5人増）だった。（松本紗菜子）