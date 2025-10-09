追悼式の前には、佐賀県内の中高生19人が戦没者の遺族へのインタビューに臨んだ。戦争を知る人々の高齢化が進む中、遺族の声をアーカイブ化して後世に残すための県の試み。緊張しながらも真剣に質問を投げかける学生たちに、遺族は戦争の記憶を語り、平和への思いを託した。参加したのは、県内の中学生6人と高校生13人、県内10市町の遺族21人。子どものころの生活や戦争で亡くなった家族、後世に伝えたいことを語り合った。