佐賀市役所で7月31日、市職員と県職員が向かい合わせに座り、中核市をテーマに議論を交わした。市職員は中核市への移行で、県も関係する障害者手帳の交付や福祉資金の貸し付けが市の手続きだけで対応でき、期間短縮になると説明。保健所を独自で運営できることにも触れ、県主体で行う保健衛生業務を市が担い、ワンストップによる身近で充実した市民サービスの提供が可能だと訴えた。これに対して県は、感染症対策など危機管